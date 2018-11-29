نائب وزير "البيئة" يدشن منصة "زراعي"

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم أكثر من 80 خدمة إلكترونية

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة، منصة "زراعي" الإلكترونية.

جاء ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من سرعة إنجاز التعاملات، بحضور وكيل الوزارة للزراعة الدكتور صالح العيادة.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة بأكثر من 80 خدمة إلكترونية كحزمة أولى، وقد تصل مستقبلاً إلى نحو 400 خدمة جديدة؛ حيث تتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة.

وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور العيادة، أن الخدمات التي أطلقها نائب الوزير تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.