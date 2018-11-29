- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع نائب وزير "البيئة" يدشن منصة "زراعي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة، منصة "زراعي" الإلكترونية.
جاء ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من سرعة إنجاز التعاملات، بحضور وكيل الوزارة للزراعة الدكتور صالح العيادة.
وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة بأكثر من 80 خدمة إلكترونية كحزمة أولى، وقد تصل مستقبلاً إلى نحو 400 خدمة جديدة؛ حيث تتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة.
وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور العيادة، أن الخدمات التي أطلقها نائب الوزير تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.
نائب وزير "البيئة" يدشن منصة "زراعي"علي حفول الخليج 365 2018-11-29
دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة، منصة "زراعي" الإلكترونية.
جاء ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من سرعة إنجاز التعاملات، بحضور وكيل الوزارة للزراعة الدكتور صالح العيادة.
وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة بأكثر من 80 خدمة إلكترونية كحزمة أولى، وقد تصل مستقبلاً إلى نحو 400 خدمة جديدة؛ حيث تتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة.
وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور العيادة، أن الخدمات التي أطلقها نائب الوزير تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:53 PM
لتقديم أكثر من 80 خدمة إلكترونية
دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة، منصة "زراعي" الإلكترونية.
جاء ذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وتمكين المستفيدين من سرعة إنجاز التعاملات، بحضور وكيل الوزارة للزراعة الدكتور صالح العيادة.
وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة بأكثر من 80 خدمة إلكترونية كحزمة أولى، وقد تصل مستقبلاً إلى نحو 400 خدمة جديدة؛ حيث تتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة.
وبيّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور العيادة، أن الخدمات التي أطلقها نائب الوزير تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، نائب وزير "البيئة" يدشن منصة "زراعي" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير "البيئة" يدشن منصة "زراعي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .