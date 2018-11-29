قبل ٢٠٠ ألف عام.. الجماعات الآشولية استوطنت "صفاقة الدوادمي"

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على نتائج دراسة حديثة أجراها فريق خبراء "سعودي- دولي"

تنشر مجلة التقارير العلمية، إحدى مطبوعات مجلة الطبيعة Nature Scientific Reports، في عددها الصادر اليوم؛ دراسة تتناول انتشار الجماعات الآشولية في الجزيرة العربية، ضمن مشروع "الجزيرة العربية الخضراء" الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع معهد "ماكس بلانك" الألماني وجامعة أكسفورد البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود بالرياض.

وقالت الدراسة: الحضارة الآشولية تعتبر أطول الفترات الحضارية التي عرفتها الجماعات البشرية.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لتأريخ موقع يعود للحضارة الآشولية باستخدام طرق التأريخ العلمية.

وركزت الدراسة التي بدأت في سنة ٢٠١٤م على إعادة تقييم للموقع الأثري وطبقاته الأثرية باستخدام تقنيات حديثة من قبل خبراء في دراسات ما قبل التاريخ والبيئة القديمة.

وأثبتت أهمية موقع صفاقة الأثري بمحافظة الدوادمي ووجود دلالات للجماعات الآشولية قبل حوالي ٢٠٠ ألف سنة مضت؛ مما يعد دليلاً على أحدث المواقع الآشولية في جنوب غرب آسيا.

وكشفت النتائج تنوعًا في سلوك الإنسان في العالم القديم وما واجه أسلافه من عوائق في الطبيعة أثناء هجرتهم من إفريقيا وانتشارهم خارجها.

جدير بالذكر أن بعض الدراسات الحديثة التي تعتمد على المكتشفات الأثرية ترجّح أن بداية الإنسان كانت في جنوب غرب آسيا.

ووفقًا للدراسة فقد تميز الموقع بوجود صناعة حجرية متقدمة، اشتملت على الفؤوس الحجرية والشظايا الكبيرة، كما هو معروف في قارة أفريقيا، وفي ظل ظروف مناخية معتدلة.

وكانت أولى الدراسات العلمية التي أجريت في موقع صفاقة، في الثمانينيات الميلادية تحت إشراف إدارة الآثار والمتاحف آنذاك، وأجراها البروفيسور نورمان ويلن من جامعة ولاية تكساس الأمريكية، وعدد من الباحثين السعوديين والعرب، وبمشاركة علمية من قسم الآثار بجامعة الملك سعود، ممثلة بالدكتور غانم وحيدة.

وتضمنت تحديد عمر الأدوات الحجرية بالموقع لحدود ٢٠٠ ألف سنة مضت، من خلال التأريخ بواسطة "اليورانيوم/ثوريوم"، والتي لم تكن دقيقة بشكل كاف؛ نظراً للإمكانات العلمية المتوفرة آنذاك.

وقد أظهرت الدراسات المناخية للجزيرة العربية وجود مناخ مطير في منطقة وسط الجزيرة العربية من ٢٤٠-١٩٠ ألف سنة مضت، وكذلك ١٣٠-٧٥ ألف سنة مضت.

وأدَّى ذلك إلى وجود شبكات متعددة من الأنهار والأودية وكثافة نباتية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للجماعات البشرية. وقد ساهم ذلك في أن يصبح موقع صفاقة أكبر موقع آشولي في الجزيرة العربية، وخاصة أنه يقع في نقطة اتصال بين روافد وادي الباطن ووادي السهباء.

وأظهرت الدراسة احتواء موقع صفاقة على سبع طبقات أثرية، احتوى بعضها على أدوات حجرية آشولية مصنوعة من أحجار الاندسايت والرايوليت، واحتوت إحدى الطبقات على أدوات حجرية موجودة في مكانها الأصلي، ولم تتأثر بعوامل التعرية الطبيعية.

وأكدت الدراسة أن التشابه في صفات الأدوات الحجرية بين موقع صفاقة وعدد من المواقع الآشولية غير المؤرخة في الجزيرة العربية؛ يشير إلى وجودها في فترة زمنية متقاربة، وتحديداً موقعي وادي فاطمة وجبة.

وأظهرت وجود تشابه كبير بين الصناعة الحجرية في موقع صفاقة مع مواقع آشولية متأخرة في إثيوبيا بشرق أفريقيا، على عكس المواقع الآشولية في منطقة بلاد الشام.

كما أبرزت الدراسة العلمية للفريق البحثي احتمال وجود اتصال حضاري بين الجماعات البشرية في العصر الآشولي بصفاقة مع جماعات العصر الحجري القديم الأوسط.

من جهته قال الدكتور عبد الله بن محمد الشارخ رئيس الفريق العلمي السعودي بالمشروع وعضو هيئة التدريس بقسم الآثار جامعة الملك سعود: المملكة تزخر بمئات مواقع فترة ما قبل التاريخ التي يمكن أن تمدنا بمعلومات قيمة عن وجود الجماعات البشرية وكيفية تأقلمها مع الظروف المناخية السائدة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في بيئتها.

ويُقدر الفريق العلمي لمشروع الجزيرة العربية الخضراء الدعم والتوجيه من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي الخليج 365 له زيارة الموقع والاطلاع على دلالاته الأثرية الهامة.