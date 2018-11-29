"وضوح" يحقق المركز الأول بجائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية

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حقق برنامج "وضوح" التابع لـ"صحة الرياض" جائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية، وذلك خلال الاحتفاء بيوم الجودة تحت شعار (الجودة مسألة ثقة)..
وأوضح مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن برنامج "وضوح" يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الطبية من خلال التحول الرقمي.
وأضاف الدكتور الغامدي أن البرنامج يسعى إلى ضمان استمرارية التحسن المضطرد للرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمجتمع في كافة مستشفيات المنطقة خلال مراحل تقديم الخدم، . معبرًا عن اعتزازه بما حققته المستشفيات التابعة لـ"صحة الرياض" من نجاحات متميزة في عدة مجالات.
وأشار الغامدي إلى أن "صحة الرياض" أطلقت قبل نحو عام برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية، ويهدف البرنامج للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة. وإلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء جميع الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال، الطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، العنايات المركزة ) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض.
"وضوح" يحقق المركز الأول بجائزة التميز في الجودة بالخدمات الإداريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
حقق برنامج "وضوح" التابع لـ"صحة الرياض" جائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية، وذلك خلال الاحتفاء بيوم الجودة تحت شعار (الجودة مسألة ثقة)..
وأوضح مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن برنامج "وضوح" يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الطبية من خلال التحول الرقمي.
وأضاف الدكتور الغامدي أن البرنامج يسعى إلى ضمان استمرارية التحسن المضطرد للرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمجتمع في كافة مستشفيات المنطقة خلال مراحل تقديم الخدم، . معبرًا عن اعتزازه بما حققته المستشفيات التابعة لـ"صحة الرياض" من نجاحات متميزة في عدة مجالات.
وأشار الغامدي إلى أن "صحة الرياض" أطلقت قبل نحو عام برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية، ويهدف البرنامج للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة. وإلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء جميع الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال، الطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، العنايات المركزة ) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:15 PM
مستمرًا في نجاحاته بـ"صحة الرياض"
حقق برنامج "وضوح" التابع لـ"صحة الرياض" جائزة التميز في الجودة بالخدمات الإدارية، وذلك خلال الاحتفاء بيوم الجودة تحت شعار (الجودة مسألة ثقة)..
وأوضح مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن برنامج "وضوح" يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الطبية من خلال التحول الرقمي.
وأضاف الدكتور الغامدي أن البرنامج يسعى إلى ضمان استمرارية التحسن المضطرد للرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمجتمع في كافة مستشفيات المنطقة خلال مراحل تقديم الخدم، . معبرًا عن اعتزازه بما حققته المستشفيات التابعة لـ"صحة الرياض" من نجاحات متميزة في عدة مجالات.
وأشار الغامدي إلى أن "صحة الرياض" أطلقت قبل نحو عام برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية، ويهدف البرنامج للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة. وإلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء جميع الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال، الطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، العنايات المركزة ) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض.
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المصدر : الخليج 365
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