في نسخته الـ14 .. انطلاق رالي حائل الدولي في 28 من ديسمبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تعود الأنظار مجدداً نحو منطقة حائل التي تستعد لإعلان انطلاقة رالي حائل الدولي بنسخته الـ14 في الـ28 من ديسمبر المُقبل.

وتوقع المهتمون برياضة السيارات أن يحظى "الرالي" هذا العام بنجاح جديد يضاف إلى نجاحاته المتواصلة، في ظل تضافر جهود شركاء النجاح.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "فخور للغاية بإقامة هذا الرالي الكبير، الذي بدأ منذ عام 2006، وتطور عامًا بعد عام حتى وصلنا إلى النُّسخة الـ14 منه"، مؤكداً للجميع تطوير رياضة السيارات ورالي حائل ليحافظ على مركزه كأهم رالي صحراوي في رياضة السيارات السعودية والمنطقة عُمومًا، مضيفاً أن الرالي ساهم في إيجاد مجموعة من السائقين السعوديين البارزين في الراليات الصحراوية، والذين حققوا نتائج جيدة في الراليات الصحراوية الدولية.

الجدير بالذكر أن مسار الرالي لهذا العام سيكون بطول 717.20 كيلومتراً من المراحل الخاصة، ضمن مسارٍ صحراوي يبلغ طوله الإجمالي 1727.05 كيلومتراً، يمر عبر صحراء النُفود، مُقسمة على أربع مراحل خاصة وهي: بقعاء، والرديفة، وأم القلبان، والغزالة.