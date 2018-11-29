- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع في نسخته الـ14 .. انطلاق رالي حائل الدولي في 28 من ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - تعود الأنظار مجدداً نحو منطقة حائل التي تستعد لإعلان انطلاقة رالي حائل الدولي بنسخته الـ14 في الـ28 من ديسمبر المُقبل.
وتوقع المهتمون برياضة السيارات أن يحظى "الرالي" هذا العام بنجاح جديد يضاف إلى نجاحاته المتواصلة، في ظل تضافر جهود شركاء النجاح.
وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "فخور للغاية بإقامة هذا الرالي الكبير، الذي بدأ منذ عام 2006، وتطور عامًا بعد عام حتى وصلنا إلى النُّسخة الـ14 منه"، مؤكداً للجميع تطوير رياضة السيارات ورالي حائل ليحافظ على مركزه كأهم رالي صحراوي في رياضة السيارات السعودية والمنطقة عُمومًا، مضيفاً أن الرالي ساهم في إيجاد مجموعة من السائقين السعوديين البارزين في الراليات الصحراوية، والذين حققوا نتائج جيدة في الراليات الصحراوية الدولية.
الجدير بالذكر أن مسار الرالي لهذا العام سيكون بطول 717.20 كيلومتراً من المراحل الخاصة، ضمن مسارٍ صحراوي يبلغ طوله الإجمالي 1727.05 كيلومتراً، يمر عبر صحراء النُفود، مُقسمة على أربع مراحل خاصة وهي: بقعاء، والرديفة، وأم القلبان، والغزالة.
في نسخته الـ14 .. انطلاق رالي حائل الدولي في 28 من ديسمبر المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
تعود الأنظار مجدداً نحو منطقة حائل التي تستعد لإعلان انطلاقة رالي حائل الدولي بنسخته الـ14 في الـ28 من ديسمبر المُقبل.
وتوقع المهتمون برياضة السيارات أن يحظى "الرالي" هذا العام بنجاح جديد يضاف إلى نجاحاته المتواصلة، في ظل تضافر جهود شركاء النجاح.
وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "فخور للغاية بإقامة هذا الرالي الكبير، الذي بدأ منذ عام 2006، وتطور عامًا بعد عام حتى وصلنا إلى النُّسخة الـ14 منه"، مؤكداً للجميع تطوير رياضة السيارات ورالي حائل ليحافظ على مركزه كأهم رالي صحراوي في رياضة السيارات السعودية والمنطقة عُمومًا، مضيفاً أن الرالي ساهم في إيجاد مجموعة من السائقين السعوديين البارزين في الراليات الصحراوية، والذين حققوا نتائج جيدة في الراليات الصحراوية الدولية.
الجدير بالذكر أن مسار الرالي لهذا العام سيكون بطول 717.20 كيلومتراً من المراحل الخاصة، ضمن مسارٍ صحراوي يبلغ طوله الإجمالي 1727.05 كيلومتراً، يمر عبر صحراء النُفود، مُقسمة على أربع مراحل خاصة وهي: بقعاء، والرديفة، وأم القلبان، والغزالة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
05:21 PM
تعود الأنظار مجدداً نحو منطقة حائل التي تستعد لإعلان انطلاقة رالي حائل الدولي بنسخته الـ14 في الـ28 من ديسمبر المُقبل.
وتوقع المهتمون برياضة السيارات أن يحظى "الرالي" هذا العام بنجاح جديد يضاف إلى نجاحاته المتواصلة، في ظل تضافر جهود شركاء النجاح.
وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "فخور للغاية بإقامة هذا الرالي الكبير، الذي بدأ منذ عام 2006، وتطور عامًا بعد عام حتى وصلنا إلى النُّسخة الـ14 منه"، مؤكداً للجميع تطوير رياضة السيارات ورالي حائل ليحافظ على مركزه كأهم رالي صحراوي في رياضة السيارات السعودية والمنطقة عُمومًا، مضيفاً أن الرالي ساهم في إيجاد مجموعة من السائقين السعوديين البارزين في الراليات الصحراوية، والذين حققوا نتائج جيدة في الراليات الصحراوية الدولية.
الجدير بالذكر أن مسار الرالي لهذا العام سيكون بطول 717.20 كيلومتراً من المراحل الخاصة، ضمن مسارٍ صحراوي يبلغ طوله الإجمالي 1727.05 كيلومتراً، يمر عبر صحراء النُفود، مُقسمة على أربع مراحل خاصة وهي: بقعاء، والرديفة، وأم القلبان، والغزالة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، في نسخته الـ14 .. انطلاق رالي حائل الدولي في 28 من ديسمبر المقبل ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن في نسخته الـ14 .. انطلاق رالي حائل الدولي في 28 من ديسمبر المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .