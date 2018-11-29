السعودية اليوم / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

عام / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

الجزائر 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد هيل الذي يزور الجزائر حاليًا .

وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين البلدين و المسائل الأمنية وقضايا مكافحة الإرهاب في المنطقة.

// انتهى //

18:03ت م

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الجزائر 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد هيل الذي يزور الجزائر حاليًا .وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين البلدين و المسائل الأمنية وقضايا مكافحة الإرهاب في المنطقة.// انتهى //18:03ت م0211

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