السعودية اليوم / مجموعات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 99 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات في باحات ومرافق المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.// انتهى //17:59ت م0209