السعودية اليوم / باكستان وروسيا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

عام / باكستان وروسيا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

اتفقت باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتطويرها إلى شراكة استراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في مكتبه بإسلام آباد السفير الروسي لدى باكستان ألكسي دودوف.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والقانون والنظام وقطاعات الدفاع.

وثمن وزير الخارجية الباكستاني الجهود التي تبذلها روسيا لدعم السلام في أفغانستان.

// انتهى //

17:58ت م

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إسلام آباد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساتفقت باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتطويرها إلى شراكة استراتيجية.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في مكتبه بإسلام آباد السفير الروسي لدى باكستان ألكسي دودوف.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والقانون والنظام وقطاعات الدفاع.وثمن وزير الخارجية الباكستاني الجهود التي تبذلها روسيا لدعم السلام في أفغانستان.// انتهى //17:58ت م0207

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