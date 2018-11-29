السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون ومكتب منظمة الصحة الإقليمي يبحثان أوجه التعاون

القاهرة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسعقد وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة الدكتور عادل بن خليفة الزياني, اجتماعاً اليوم مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وذلك في مكتب المنظمة بالقاهرة.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المنظمتين في المجال الصحي، وتعزيز فرص استفادة دول المجلس من البرامج التي تقدمها المنظمة، بالإضافة إلى الموضوعات التي تحتاج إلى تنسيق وتعاون وتهم دول المجلس.حضر الاجتماع مدير إدارة الصحة محسن بن مبارك الدوسري، ورئيس قسم شؤون الصحة عبدالعزيز بن فهد الحمود.// انتهى //17:56ت م0205