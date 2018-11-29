السعودية اليوم / 70 شركة سعودية في الملتقى السوداني السعودي السادس لتطوير خدمات العمرة بالخرطوم



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بوفد مكون من 70 شركة سعودية في الملتقى السوداني السعودي السادس لتطوير خدمات العمرة بعنوان "نلتقي لنرتقي" بشراكة وتعاون مع شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان, أن هناك تنسيق عال المستوى مع الأشقاء في السودان لتطوير خدمات العمرة، ولن تدخر المملكة قيادة وشعباً جهداً في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، متطلعاً إلى أن يخرج الملتقى بقرارات وتوصيات تؤدي لتطوير خدمات شركات العمرة في

من جهته أكد نائب رئيس جمهورية السودان عثمان كبر, أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم وترقية وتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين، مشيراً إلى سعي الحكومة للارتقاء بخدمات الحج والعمرة للأفضل من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وأفاد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السوداني السعودي لتطوير خدمات العمرة السادس الذي عقد أمس, أن الملتقى فكرة صائبة لتطوير خدمات المعتمر وفرصة للالتقاء والتحاور، داعيا إلى الاستمرار فيه، مؤكدا حرصه على تنفيذ توصياته".

من جانبه أبان الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد والتوجيه الدكتور أبو بكر عثمان, أن الملتقى يعد دفعة قوية للنهوض بأعمال الحج والعمرة وتطويرها، عاداً هذه المناسبة فرصة للتلاقي والإخاء والتعاون وتمتين أوصر الصداقة وتبادل المنافع وتلاحق الأفكار"، منوهاً بجهد الدولة المستمر لدعم وتطوير خدمات الحج والعمرة.

وقال إن المجلس بدأ مبكرا في الترتيب والإعداد في إجراءات عمرة هذا العام، حيث تشترك في أعمال العمرة جهات عديدة رسمية وشعبية، مؤكداً أن المجلس يدرك أهمية القطاع الخاص في ترقية خدمات العمرة وتقديم الحلول الناجعة لكل المشكلات وتيسير الخدمات، متوقعاً أن يصل معتمرو هذا الموسم إلى 250 ألف معتمر.

فيما أكد المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة علي شمس العلا, أن مشاركة الـ150 جهة في الملتقى هي من أجل الارتقاء بموسم العمرة هذا العام، ممثلة في شركات سعودية وسودانية، متطلعاً إلى أن يكون الملتقى فرصة لتبادل المنافع بين البلدين، ومن خلال ذلك سنصل إلى تطوير الأداء لنحقق شعار نلتقي جميعاً لنرتقي بخدمات الحج والعمرة"، منوهاً إلى الجهود المبذولة لجعل السفر بالبحر جاذباً.

وشهد الملتقى الذي أقيم بأرض المعارض في الخرطوم حراكاً كبيراً، خاصة المعرض المصاحب والسمنارات المتنوعة والمسابقات واللقاءات الإعلامية.

// انتهى //

17:56ت م

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مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسشاركت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بوفد مكون من 70 شركة سعودية في الملتقى السوداني السعودي السادس لتطوير خدمات العمرة بعنوان "نلتقي لنرتقي" بشراكة وتعاون مع شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان, أن هناك تنسيق عال المستوى مع الأشقاء في السودان لتطوير خدمات العمرة، ولن تدخر المملكة قيادة وشعباً جهداً في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، متطلعاً إلى أن يخرج الملتقى بقرارات وتوصيات تؤدي لتطوير خدمات شركات العمرة في السعودية ووكالات السفر في السودان، في ظل وجود التنسيق والتعاون بين الشركات السعودية والسودانية التي تقدم خدمات الحج.من جهته أكد نائب رئيس جمهورية السودان عثمان كبر, أن الدولة لن تدخر جهداً في دعم وترقية وتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين، مشيراً إلى سعي الحكومة للارتقاء بخدمات الحج والعمرة للأفضل من أجل راحة ضيوف الرحمن.وأفاد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السوداني السعودي لتطوير خدمات العمرة السادس الذي عقد أمس, أن الملتقى فكرة صائبة لتطوير خدمات المعتمر وفرصة للالتقاء والتحاور، داعيا إلى الاستمرار فيه، مؤكدا حرصه على تنفيذ توصياته".من جانبه أبان الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد والتوجيه الدكتور أبو بكر عثمان, أن الملتقى يعد دفعة قوية للنهوض بأعمال الحج والعمرة وتطويرها، عاداً هذه المناسبة فرصة للتلاقي والإخاء والتعاون وتمتين أوصر الصداقة وتبادل المنافع وتلاحق الأفكار"، منوهاً بجهد الدولة المستمر لدعم وتطوير خدمات الحج والعمرة.وقال إن المجلس بدأ مبكرا في الترتيب والإعداد في إجراءات عمرة هذا العام، حيث تشترك في أعمال العمرة جهات عديدة رسمية وشعبية، مؤكداً أن المجلس يدرك أهمية القطاع الخاص في ترقية خدمات العمرة وتقديم الحلول الناجعة لكل المشكلات وتيسير الخدمات، متوقعاً أن يصل معتمرو هذا الموسم إلى 250 ألف معتمر.فيما أكد المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة علي شمس العلا, أن مشاركة الـ150 جهة في الملتقى هي من أجل الارتقاء بموسم العمرة هذا العام، ممثلة في شركات سعودية وسودانية، متطلعاً إلى أن يكون الملتقى فرصة لتبادل المنافع بين البلدين، ومن خلال ذلك سنصل إلى تطوير الأداء لنحقق شعار نلتقي جميعاً لنرتقي بخدمات الحج والعمرة"، منوهاً إلى الجهود المبذولة لجعل السفر بالبحر جاذباً.وشهد الملتقى الذي أقيم بأرض المعارض في الخرطوم حراكاً كبيراً، خاصة المعرض المصاحب والسمنارات المتنوعة والمسابقات واللقاءات الإعلامية.// انتهى //17:56ت م0204

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