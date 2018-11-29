السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يلتقي مسؤولًا أمريكيًا

عام / وزير الخارجية الجزائري يلتقي مسؤولًا أمريكيًا

الجزائر 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم ، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية دافيد هيل الذي يزور الجزائر حاليًا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ، أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي في إطار المشاورات السياسية بين البلدين حول العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

// انتهى //

17:55ت م

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الجزائر 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم ، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية دافيد هيل الذي يزور الجزائر حاليًا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ، أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي في إطار المشاورات السياسية بين البلدين حول العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.// انتهى //17:55ت م0203

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