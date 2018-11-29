السعودية اليوم / القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر

الجزائر 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسقبض الجيش الجزائري على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمدينة برج باجي مختار بمحافظة إدرار جنوب غربي الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن وحداتها بمدينة تمنراست أوقفت سبعة مهربين وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية وستة مولدات كهربائية وست مطارق ضغط وأربعة أجهزة للكشف عن المعادن.وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن حرس السواحل بمدينتي وهران والأغواط أوقف 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 12 مهاجرًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.// انتهى //17:54ت م0202