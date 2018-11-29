السعودية اليوم / جهاز الشرطة الخليجية يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنظيم عمليات خليجية مشتركة لمكافحة جرائم الاحتيال

أبوظبي 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظم جهاز الشرطة الخليجية في مقر الجهاز بأبوظبي أمس الأول, اجتماعاً بين الجهات الشرطية المختصة في وزارات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.ويأتي الاجتماع وفقاً لسياق وضع المنهجيات ورسم السياسات الجنائية واعتماد التدابير الأمنية لتعزيز التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الجريمة، حيث جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم العملية الجنائية المشتركة بين الدولتين لرصد الظواهر الإجرامية المتعلقة بالاحتيال بأشكالها كافة.حضر الاجتماع مدير جهاز الشرطة الخليجية العقيد مبارك سعيد الخييلي، ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة العقيد حمد راشد الزعابي، ورئيس وفد مملكة البحرين المقدم علي الجودر، وعدد من الضباط المختصين في مجال مكافحة الجرائم.// انتهى //17:50ت م0199