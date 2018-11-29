السعودية اليوم / حرم نائب أمير منطقة القصيم تدشن ملتقى "كنوز"

بريدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنوهت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم رئيسة مجلس إدارة جمعية كنوز النسائية, بالجهود التي تبذلها القيادة - أيدها الله - في سبيل تعزيز الجانب الاقتصادي لأبناء وبنات هذه البلاد المباركة كافة التي تعكس منهج السير نحو تحقيق الاكتفاء وتطوير الأعمال الاقتصادية والوصول إلى هدف تحقيق رؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى دعم المشاريع وتنميتها وتسهم في بناء الأسرة وتعزيز دورها الاجتماعي ومدخولها الاقتصادي.جاء ذلك خلال تدشين سموها أمس, ملتقى كنوز الأول للأنامل المبدعة, المقام بالمركز الثقافي بمدينة بريدة, بمشاركة 93 أسرة منتجة من أسر منطقة القصيم.وأشارت الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل, إلى أن ملتقى كنوز هو نقطة انطلاق لسلسلة أعمال جمعية "كنوز" التي أسست لخدمة وتطوير وتأهيل الأنامل المبدعة من فتيات المنطقة كافة, مقدمة شكرها لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق العمل القائم على ما بذلوه من جهود في هذا الملتقى, مثنية على المنتجات المقدمة التي تواكب متطلبات شرائح المجتمع, حاثةً على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمنتج وتعزيزه وتطويره لمواكبة المتطلبات والاستمرار في تحقيق النجاحات, سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير, ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.وكانت سموها قد تجولت على المعارض المشاركة بالملتقى, مطلعة على الأنواع والمنتجات المقدمة, ومعارض الجهات المشاركة كما التقت بعدد من الأنامل المبدعة المشاركة بالملتقى, مستمعة للعديد من المقترحات المرتبطة بتطوير العمل الذي يهدف إلى رفع وتنمية الأسر وزيادة مدخولاتها وتعزيز روح التكاتف وطرق ترويج المنتجات وعرضها وتسويقها.بعد ذلك قدمت أنشودة "الفكرة" من كلمات فاطمة السلمان وأداء الطفلات ميار الشايع وميسم وكيان القبع.وفي الختام كرمت الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل الجهات الداعمة وفريق العمل وشركاء النجاح للملتقى.// انتهى //17:49ت م0198