السعودية | قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تُسلِّم مهام خفر السواحل إلى قوات خفر السواحل اليمنية في محافظة حضرموت

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تُسلِّم مهام خفر السواحل إلى قوات خفر السواحل اليمنية في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 2:23 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م روابط ذات صلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد … جهود فاعلة في قمم العشرين 4:38 مساءً 29 نوفمبر, 2018 أمير الجوف يستقبل رئيس قطاع الشمال بشركة المياه الوطنية 4:32 مساءً 29 نوفمبر, 2018 أطباء ومختصون : تكلفة علاج مريض الخلية المنجلية يصل إلى 9 مليون دولار 4:25 مساءً 29 نوفمبر, 2018

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