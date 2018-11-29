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شكرا لقرائتكم لُحمة وطن.. سلسة محاضرات بـ دعوة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد، سلسة محاضرات بعنوان لُحمة وطن، والتي تُعنى موضوعاتها بالأمن الفكري واللحمة الوطنية.
يأتي ذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها حيث تشمل الفعاليات، محاضرة خطورة الفتن والمخرج منها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي بجامع الراجحي بأبها يوم الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ، ومحاضرة بعنوان منهج المسلم في التعامل مع الإخوان المسلمين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، والتي ستقام في جامع أبو بكر الصديق بأبها اليوم الخميس الموافق 21 / 3 / 1440هـ
أما محاضرة خطورة الفتن والخروج منها للشيخ وجب بن علي العتيبي ستقام بجامع بن صليخة بأبها يوم الأحد الموافق 2 / 4 /1440هـ.
وقد عُني فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير بالتعاون مع على مثل هذه المحاضرات التي تعزز الانتماء للوطن وتقي الشباب من الفتن وتبين المنهج الصحيح في الولاء والطاعة لولاة الأمر وفق الكتاب والسنة، سألين الله أن يديم الأمن الأمان وأن يحفظ ولاة أمورنا وعلمائنا ومجتمعنا من كل مكروه.
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