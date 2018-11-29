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عاجل.. القضاء البحريني يصدر أحكاما على عدد من المتهمين بجنايات إرهابية وتأسيس جماعات إرهابية وتهمة التخابر مع قطر

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محمد المسلمي 0 0

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