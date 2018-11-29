الان تتابع “عمل الدمام” يداهم دار ضيافة سوّقت لنفسها بادعاءات باطلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام - حجب العصيمي - الخليج 365:

لم تجد إحدى دور الضيافة المخالفة بمدينة الدمام طريقة للتسويق لنفسها سوى بالإدعاء أن لديها موظفات متخصصات في علاج اضطرابات الصوت والكلام في طريقة لكسب أكبر عدد من المنتسبين، لكن احتيالهم لم يدم طويلاً؛ إذ تمكن القسم النسائي بمكتب عمل الدمام والتنمية الإجتماعية، بمرافقة الجهات المختصة، من مداهمة الفيلا التي تم تحويلها إلى دار ضيافة غير مرخصة، وتم اكتشاف جملة من المخالفات، أبرزها توظيف عمالة مخالفة وكذلك استضافة الأطفال وسط بيئة غير مناسبة.

وأوضح عمير الزهراني، مدير مكتب عمل الدمام، أنه تمت مداهمة من القسم النسائي بعمل الدمام برئاسة إيمان الزهراني، وأماني الدريويش وصالحة الأحمري وندى منشي وهدى الكهلان، والتنمية الإجتماعية ممثلة بحنان بنت سعد الجميعة، المشرفة العامة على وحدات مركز التنمية بالدمام، وهديل آل جلبان قائدة وحدة التأسيس في المركز بالدمام مع الجهات المختصة، وتمت مداهمة الفيلا.

وذكر “الزهراني” أن المداهمة تأتي ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لإغلاق دور الضيافة غير المرخصة بعد رصد جملة من المخالفات والتجاوزات في العديد من الجوانب أبرزها ما يتعلق بالتوظيف وبيئة العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القائمين على الدار، وإخلائها من الموظفين والأطفال وإغلاقها.