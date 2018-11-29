شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تعقد أول اجتماعات اللجنة الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الأول للجنتها الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر (IRAAC)، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الذي استمر لثلاثة أيام من 27 إلى 29 من الشهر الجاري.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء على أعمال اللجنة التي تم إنشاؤها ضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة، بهدف تقديم الاستشارات والتوصيات ودعم التوجهات الإستراتيجية، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأسس العلمية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وناقش الدكتور الجضعي مع أعضاء اللجنة أهمية ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في المملكة من خلال تقييم مخاطر الأغذية والأعلاف لدعم جهود قطاع الغذاء ووضع الإستراتيجيات والتدابير اللازمة.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء الدوليين المتميزين في مجال تقييم المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتغذية برئاسة الدكتور صامويل جودفروي، وعضوية الدكتور باتريك وول، الدكتورة يوكيكو يامادا، الدكتور بول برنت، الدكتور هيوبرت دلوكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر الدكتور راشد العرفج ممثلاً للهيئة.