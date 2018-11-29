شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تنفذ حلقات نقاش ولقاءات في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم (الخميس)، حلقات نقاش ولقاءات مع عدد من القيادات العسكرية والمدنية بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش المركزي بوزارة الدفاع، واستمرت يومين ضمن برنامج توعية منسوبي القوات المسلحة، بحضور معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

واحتوت حلقات النقاش التي قدمها عدد من المختصين في «نزاهة»، موضوعات تحليل وتقييم المخاطر في الإجراءات الإدارية والمالية، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، ومهمات واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي تنظيم هذه الحلقات النقاشية إنفاذاً لما تضمنه تنظيم «نزاهة» من عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وفي إطار التعاون واستكمال الجهود التوعوية والتثقيفية مع الأجهزة الحكومية والخاصة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.