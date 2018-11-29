أمير مكة يوجه بسحب كتاب للناشئين يحتوي على تجاوزات أخلاقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، فرع وزارة الإعلام بالمنطقة بسحب كتاب "السلسلة الأخلاقية للناشئين" من جميع المكتبات ودور النشر. وذكرت إمارة المنطقة في بيان على موقعها الرسمي في تويتر أمس، أن الأمير خالد الفيصل وجه بسحب الكتاب نظرا لاحتوائه على تجاوزات أخلاقية منافية لتعاليم الدين الإسلامي ومخالفته للقيم الاجتماعية.



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