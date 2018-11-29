تطوير الشركات المهنية وتخفيض الطيران الاقتصادي على طاولة الشورى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من 29 مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438 / 1439، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

ويناقش خلال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.