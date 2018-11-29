أمير الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بالدعم الذي توليه القيادة للمناطق عبر البرامج التطويرية

استقبل أمير منطقة الجوف، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية، الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق العمل الخاص في البرنامج.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير بدر بن سلطان، من الدكتور "العنزي"، لشرح مفصل عن البرامج المقدمة من خلال برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأهدافها وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية لرفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة.

وأكد أن حرص وزارة الداخلية على مشاركة الجميع في إمارات المناطق في هذا البرنامج، يأتي في إطار الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع بصمة نجاح لمستقبل واعد بإذن الله.

ونوه أمير منطقة الجوف، بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لإمارات المناطق عبر البرامج التطويرية، وخاصة ما يتعلق بما يُقدم من خدمات للمواطنين والمواطنات.

وأكد أن مثل هذه البرامج ستسهم في تنمية المناطق وتحسين الأداء، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.