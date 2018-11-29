باحث مناخ: هذه المناطق تترقب الأمطار خلال الـ 12 ساعة القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - النماذج تنبئ بتتابع حالات عدم الاستقرار على مدار الفترة المقبلة

توقع الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إبراهيم بن متعب الحربي، حالة من عدم استقرار واضطرابات جوية تبدأ مساء اليوم، مع تزايد وتيرة التكونات الرعدية اعتباراً من فجر الغد.

وقال "الحربي": حالة عدم الاستقرار ناتجة عن أخدود بارد في طبقات الجو العليا يقابله تمدد لمنخفض السودان الحراري وإندفاع للتيارات المدارية الرطبة من القرن الأفريقي وبحر العرب؛ وهي رياح جنوبية رطبة تتقدم حتى شمال البحر الأحمر ويحدث التقاء مع رياح شمالية باردة مما يؤدي إلى تصادم جبهي.

وأضاف: من المتوقع أن تنشأ سحب رعدية تتسم بالقوة وتميل للغزارة، وتشمل هذه الحالة الجوية "تبوك والأجزاء الساحلية الجنوبية منها نواحي الوجه وأملج والمنجور تمتد شرقاً باتجاه تيماء، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ ينبع والرايس تمتد نواحي بدر وخبير والعيص والعلا، وكذلك مكة المكرمة حيث تشمل، رابغ ومستورة وثول وبشكل أقل جدة والشعيبة، كما تشمل حائل والجوف وطريف وعرعر ورفحاء".

وأردف "الحربي": سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً على جنوب ووسط البحر الأحمر، لذلك يرجى عدم الإبحار في مثل هذه الظروف بسبب إرتفاع الموج وشدة الرياح داخل البحر الأحمر.

وتابع: لا تزال النماذج والمؤشرات تنبئ بتتابع حالات عدم الاستقرار خلال الفترة القادمة.