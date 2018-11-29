"الغذاء والدواء" تعقد أول اجتماع للجنة الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر

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عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الأول للجنتها الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر (IRAAC), بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, الذي استمر لثلاثة أيام من 27 إلى 29 من الشهر الجاري.
واطلع الجضعي على أعمال اللجنة التي تم إنشاؤها ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، بهدف تقديم الاستشارات والتوصيات ودعم التوجهات الاستراتيجية، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأسس العلمية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وناقش الدكتور الجضعي مع أعضاء اللجنة أهمية ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في المملكة من خلال تقييم مخاطر الأغذية والأعلاف لدعم جهود قطاع الغذاء ووضع الاستراتيجيات والتدابير اللازمة.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء الدوليين المتميزين في مجال تقييم المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتغذية برئاسة الدكتور صامويل جودفروي، وعضوية الدكتور باتريك وول، الدكتورة يوكيكو يامادا، الدكتور بول برنت، الدكتور هيوبرت دلوكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر الدكتور راشد العرفج ممثلاً للهيئة.
"الغذاء والدواء" تعقد أول اجتماع للجنة الدولية الاستشارية لتقييم المخاطروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-29
عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الأول للجنتها الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر (IRAAC), بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, الذي استمر لثلاثة أيام من 27 إلى 29 من الشهر الجاري.
واطلع الجضعي على أعمال اللجنة التي تم إنشاؤها ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، بهدف تقديم الاستشارات والتوصيات ودعم التوجهات الاستراتيجية، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأسس العلمية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وناقش الدكتور الجضعي مع أعضاء اللجنة أهمية ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في المملكة من خلال تقييم مخاطر الأغذية والأعلاف لدعم جهود قطاع الغذاء ووضع الاستراتيجيات والتدابير اللازمة.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء الدوليين المتميزين في مجال تقييم المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتغذية برئاسة الدكتور صامويل جودفروي، وعضوية الدكتور باتريك وول، الدكتورة يوكيكو يامادا، الدكتور بول برنت، الدكتور هيوبرت دلوكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر الدكتور راشد العرفج ممثلاً للهيئة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
04:33 PM
ناقش ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في المملكة
عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الأول للجنتها الدولية الاستشارية لتقييم المخاطر (IRAAC), بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, الذي استمر لثلاثة أيام من 27 إلى 29 من الشهر الجاري.
واطلع الجضعي على أعمال اللجنة التي تم إنشاؤها ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، بهدف تقديم الاستشارات والتوصيات ودعم التوجهات الاستراتيجية، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأسس العلمية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وناقش الدكتور الجضعي مع أعضاء اللجنة أهمية ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك في المملكة من خلال تقييم مخاطر الأغذية والأعلاف لدعم جهود قطاع الغذاء ووضع الاستراتيجيات والتدابير اللازمة.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء الدوليين المتميزين في مجال تقييم المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتغذية برئاسة الدكتور صامويل جودفروي، وعضوية الدكتور باتريك وول، الدكتورة يوكيكو يامادا، الدكتور بول برنت، الدكتور هيوبرت دلوكي، إضافة إلى المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر الدكتور راشد العرفج ممثلاً للهيئة.
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المصدر : الخليج 365
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