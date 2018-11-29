الرئيس الفرنسي يستبق انطلاق قمة الـ20 بالتحذير من خطر يتهددها.. التفاصيل هنا

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس) من أن قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينوس آيرس تواجه "خطر لقاء مغلق صيني أمريكي وحرب تجارية مدمرة للجميع"، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة المجموعة غدًا.
وفي حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية، قال ماكرون: "إن الخطر الذي نواجهه بشأن المناخ والتجارة هو تعطيل اللقاءات التعددية مثل مجموعة العشرين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "بشأن التجارة، الخطر هو إضعاف منظمة التجارة العالمية التي تشكل أكبر منصة لتنظيم التجارة العالمية على الرغم من عيوبها، مشيرًا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقترحان إدخال إصلاحات على هذه المنظمة.
وطالب "ماكرون" بأنه يظهر الأعضاء تقدماً ملموساً، حتى لا تصبح الاجتماعات الدولية بلا فائدة وتؤدي إلى نتائج عكسية.
والجمعة والسبت سيعقد ماكرون على هامش قمة العشرين لقاءات ثنائية، خصوصًا مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، لكنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقي قادة آخرين بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحسب برنامج البيت الأبيض.
الرئيس الفرنسي يستبق انطلاق قمة الـ20 بالتحذير من خطر يتهددها.. التفاصيل هناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس) من أن قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينوس آيرس تواجه "خطر لقاء مغلق صيني أمريكي وحرب تجارية مدمرة للجميع"، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة المجموعة غدًا.
وفي حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية، قال ماكرون: "إن الخطر الذي نواجهه بشأن المناخ والتجارة هو تعطيل اللقاءات التعددية مثل مجموعة العشرين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "بشأن التجارة، الخطر هو إضعاف منظمة التجارة العالمية التي تشكل أكبر منصة لتنظيم التجارة العالمية على الرغم من عيوبها، مشيرًا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقترحان إدخال إصلاحات على هذه المنظمة.
وطالب "ماكرون" بأنه يظهر الأعضاء تقدماً ملموساً، حتى لا تصبح الاجتماعات الدولية بلا فائدة وتؤدي إلى نتائج عكسية.
والجمعة والسبت سيعقد ماكرون على هامش قمة العشرين لقاءات ثنائية، خصوصًا مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، لكنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقي قادة آخرين بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحسب برنامج البيت الأبيض.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
04:38 PM
طالب الأعضاء بإظهار تقدم ملموس
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس) من أن قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينوس آيرس تواجه "خطر لقاء مغلق صيني أمريكي وحرب تجارية مدمرة للجميع"، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة المجموعة غدًا.
وفي حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية، قال ماكرون: "إن الخطر الذي نواجهه بشأن المناخ والتجارة هو تعطيل اللقاءات التعددية مثل مجموعة العشرين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "بشأن التجارة، الخطر هو إضعاف منظمة التجارة العالمية التي تشكل أكبر منصة لتنظيم التجارة العالمية على الرغم من عيوبها، مشيرًا إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يقترحان إدخال إصلاحات على هذه المنظمة.
وطالب "ماكرون" بأنه يظهر الأعضاء تقدماً ملموساً، حتى لا تصبح الاجتماعات الدولية بلا فائدة وتؤدي إلى نتائج عكسية.
والجمعة والسبت سيعقد ماكرون على هامش قمة العشرين لقاءات ثنائية، خصوصًا مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، لكنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقي قادة آخرين بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحسب برنامج البيت الأبيض.
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المصدر : الخليج 365
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