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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت أكثر من 100 مخالف وصادرت حمولات نفذت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشعبة الضبط الإداري وبمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر حملة أمنية اليوم، وتأتي استمراراً للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف). وبدأت الحملة في الساعة التاسعة صباحًا وانتهت في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وشملت الحملة شارع المنصور، منطقة حوش بكر، وأسفرت عن القبض على ما يزيد على (100) مخالف من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ومن جنسيات مختلفة.

بالصور.. شرطة مكة تكثّف حملاتها على منطقة حوش بكر أحمد العبدالله الخليج 365 2018-11-29 نفذت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشعبة الضبط الإداري وبمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر حملة أمنية اليوم، وتأتي استمراراً للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف). وبدأت الحملة في الساعة التاسعة صباحًا وانتهت في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وشملت الحملة شارع المنصور، منطقة حوش بكر، وأسفرت عن القبض على ما يزيد على (100) مخالف من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ومن جنسيات مختلفة. 29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440 04:27 PM ضبطت أكثر من 100 مخالف وصادرت حمولات ضبطت أكثر من 100 مخالف وصادرت حمولات نفذت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشعبة الضبط الإداري وبمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر حملة أمنية اليوم، وتأتي استمراراً للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف). وبدأت الحملة في الساعة التاسعة صباحًا وانتهت في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وشملت الحملة شارع المنصور، منطقة حوش بكر، وأسفرت عن القبض على ما يزيد على (100) مخالف من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ومن جنسيات مختلفة.

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المصدر : الخليج 365