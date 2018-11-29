وزير البيئة يتفقد "تحلية الشعيبة" .. ويطلع على المشروعات الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - يتم تشغيله في 2019م وسيزيد كميات المياه بمقدار 400 ألف متر مكعب يومياً

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ‫ونواب المحافظ أمس سير العمل بمشروع محطة تحلية الشعيبة -المرحلة الرابعة- التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومشروع وحدة تحلية المياه بتقنية التبخير متعدد التأثير، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم بتقنية (MED).

‫كما تفقد الوزير الفضلي مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة التابعة للقطاع الخاص. واطلع خلال الجولة على مراحل العمل بمشروع المرحلة الرابعة لمحطة تحلية الشعيبة (تناضح عكسي)، والذي نجحت المؤسسة فيها بتخطي كافة التحديات التي رافقت عملية نقله من جدة إلى الشعيبة، لتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 40٪، وسيتم تشغيله وإنتاج المياه بنهاية عام 2019م. وسيزيد مشروع المرحلة الرابعة كميات المياه المحلاة بمقدار 400 ألف متر مكعب يومياً، يتم توظيفها في تلبية الاحتياج المتزايد بمدينة جدة ومنطقة مكة المكرمة.

واطمأن الفضلي على اكتمال العمل بمشروع وحدة تحلية المياه بتقنية التبخير متعدد التأثير الذي أنجز في أقل من 18 شهراً، وقبل حلول الموعد التعاقدي المحدد بحوالي ثلاثة أشهر، مما ساهم في تعزيز كميات المياه المحلاة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج 1439هـ بأكثر من مليون متر مكعب، وتعتبر أكبر وحدة تعمل بتقنية MED في العالم بإنتاج يصل إلى 92 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة تقريبًا، إلى جانب إسهامه الكبير في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمن المائي للمملكة.

من جهته أبان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي: "إن مشروع -المرحلة الرابعة- تغلب على كل الصعوبات التي واجهت المشروع من خلال نقل المشروع من جدة إلى الشعيبة دون التأثير على البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وذلك بجهود كفاءاتنا الوطنية المتفردة.