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انت الان تتابع بالفيديو.. رئيس الشؤون الإسلامية بالبرازيل: السعودية قدمت الخير للعالم بلا مقابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي أننا نؤيد جميع توجهات المملكة العربية السعودية المكرمة المشرفة التي قدمت الخير للعالم كله، ولم تنتظر من أحد يوماً أن يقدم إليها شيئاً، فهي صاحبة فضل على الجميع ولن يكافئها أحد إلا الله، فهي محفوظة بحفظ الله، فسيروا في أمان الله وفي رعاية الله.
ووصف متولي خلال حديثه لنائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في أعمال ملتقى مبعوثي الشؤون الإسلامية بالأرجنتين ما تقدمه المملكة بالعمل الجليل الذي ندر أن يقوم به الآن مع هذه المشكلات ومع هذه الوحشية التي تتعرض لها السعودية.
وتابع بقوله: تأتون لهذه البلاد البعيدة لا لشيء إلا لأنكم تشهدون الله أن ما تقدمونه هو خدمة من أجل الإنسانية جمعاء، ومن أجل أن تقولوا للناس أن المملكة العربية السعودية وجودها هو وجود السلام العالمي ووجودها هو التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.
واختتم رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل قائلاً: أسأل الله أن ينفع بكم العباد والبلاد وأن يسدد خطاكم وشكر الله مسعاكم..
بالفيديو.. رئيس الشؤون الإسلامية بالبرازيل: السعودية قدمت الخير للعالم بلا مقابلعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-29
أكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي أننا نؤيد جميع توجهات المملكة العربية السعودية المكرمة المشرفة التي قدمت الخير للعالم كله، ولم تنتظر من أحد يوماً أن يقدم إليها شيئاً، فهي صاحبة فضل على الجميع ولن يكافئها أحد إلا الله، فهي محفوظة بحفظ الله، فسيروا في أمان الله وفي رعاية الله.
ووصف متولي خلال حديثه لنائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في أعمال ملتقى مبعوثي الشؤون الإسلامية بالأرجنتين ما تقدمه المملكة بالعمل الجليل الذي ندر أن يقوم به الآن مع هذه المشكلات ومع هذه الوحشية التي تتعرض لها السعودية.
وتابع بقوله: تأتون لهذه البلاد البعيدة لا لشيء إلا لأنكم تشهدون الله أن ما تقدمونه هو خدمة من أجل الإنسانية جمعاء، ومن أجل أن تقولوا للناس أن المملكة العربية السعودية وجودها هو وجود السلام العالمي ووجودها هو التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.
واختتم رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل قائلاً: أسأل الله أن ينفع بكم العباد والبلاد وأن يسدد خطاكم وشكر الله مسعاكم..
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
04:18 PM
خلال حديث مع "السديري" بملتقى الأرجنتين
أكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي أننا نؤيد جميع توجهات المملكة العربية السعودية المكرمة المشرفة التي قدمت الخير للعالم كله، ولم تنتظر من أحد يوماً أن يقدم إليها شيئاً، فهي صاحبة فضل على الجميع ولن يكافئها أحد إلا الله، فهي محفوظة بحفظ الله، فسيروا في أمان الله وفي رعاية الله.
ووصف متولي خلال حديثه لنائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في أعمال ملتقى مبعوثي الشؤون الإسلامية بالأرجنتين ما تقدمه المملكة بالعمل الجليل الذي ندر أن يقوم به الآن مع هذه المشكلات ومع هذه الوحشية التي تتعرض لها السعودية.
وتابع بقوله: تأتون لهذه البلاد البعيدة لا لشيء إلا لأنكم تشهدون الله أن ما تقدمونه هو خدمة من أجل الإنسانية جمعاء، ومن أجل أن تقولوا للناس أن المملكة العربية السعودية وجودها هو وجود السلام العالمي ووجودها هو التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.
واختتم رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل قائلاً: أسأل الله أن ينفع بكم العباد والبلاد وأن يسدد خطاكم وشكر الله مسعاكم..
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المصدر : الخليج 365
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