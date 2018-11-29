السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

عام / الدكتور الربيعة يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة
الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المركز وأستراليا.
وقدم الدكتور الربيعة شرحًا عن الخدمات التي يقدمها المركز للدول المحتاجة حول العالم التي شملت 42 دولة أبرزها اليمن، وما يقوم به المركز من أنشطة لإيصال المساعدات إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وأشاد السفير الأسترالي بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره الإنساني المهم في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.
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16:43ت م
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