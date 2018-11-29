السعودية اليوم / منح " 18 " مواطناً ومقيم واحد ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرات



الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 18 مواطناً ومقيم واحد لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (50) مرات وهم :

عادل محمد الهبدان , الرقيب أول / عبدالوهاب محمد الشمراني , عبدالله محمد السبيل , عمر محمد الصبي , ساندة سليم البرادعي , حسن مهدي نتو , نبيل محمد السعيد , سمير حسين النودلي , الرقيب أول / ناصر جاسم المزراق , فهد مردوف شعبان , عدنان عبدالجليل خليدي , صالح سعيد آل صالح , صالح محمد المفدى , الرقيب / ناصر سعد العرفج , سند أحمد السند , وهيب محمد الحربي , سامي جاسم الطالب , فؤاد محمد الخليفة , وكيل الرقيب / عقاب مطير الشمري.

// انتهى //

16:42ت م

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الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 18 مواطناً ومقيم واحد لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (50) مرات وهم :عادل محمد الهبدان , الرقيب أول / عبدالوهاب محمد الشمراني , عبدالله محمد السبيل , عمر محمد الصبي , ساندة سليم البرادعي , حسن مهدي نتو , نبيل محمد السعيد , سمير حسين النودلي , الرقيب أول / ناصر جاسم المزراق , فهد مردوف شعبان , عدنان عبدالجليل خليدي , صالح سعيد آل صالح , صالح محمد المفدى , الرقيب / ناصر سعد العرفج , سند أحمد السند , وهيب محمد الحربي , سامي جاسم الطالب , فؤاد محمد الخليفة , وكيل الرقيب / عقاب مطير الشمري.// انتهى //16:42ت م0166

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