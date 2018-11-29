السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

سكاكا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق عمل البرنامج.وفي مستهل الاستقبال استمع سموه من الدكتور العنزي لشرح مفصل عن البرامج المقدمة من خلال برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأهدافها وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية لرفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مشاركة الجميع في إمارات المناطق في هذا البرنامج الذي يأتي في إطار الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع بصمة نجاح لمستقبل واعد بإذن الله.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لإمارات المناطق عبر البرامج التطويرية، وخاصة ما يتعلق بما يُقدم من خدمات للمواطنين والمواطنات, مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستسهم في تنمية المناطق وتحسين الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:26ت م0160