السعودية اليوم / الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالخارجية السودانية تلتقي رئيس بعثة اليوناميد

عام / الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالخارجية السودانية تلتقي رئيس بعثة اليوناميد

الخرطوم 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقت الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد بمكتبها اليوم، الممثل المشترك الخاص لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور ورئيس بعثة اليوناميد جيريمايا مامابولو.

وقدم رئيس بعثة اليوناميد، شرحًا حول الوضع الراهن فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد.

// انتهى //

16:23ت م

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الخرطوم 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقت الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد بمكتبها اليوم، الممثل المشترك الخاص لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور ورئيس بعثة اليوناميد جيريمايا مامابولو.وقدم رئيس بعثة اليوناميد، شرحًا حول الوضع الراهن فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد.// انتهى //16:23ت م0158

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