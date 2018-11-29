السعودية اليوم / أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير يختتمون ورشة العمل التشكيلية الأولى

عام / أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير يختتمون ورشة العمل التشكيلية الأولى

أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واس

اختتم أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة عسير اليوم, الورشة الفنية الأولى المقامة بمقر المركز، التي استمرت لمدة 4 أيام, بالتعاون مع فنانين وفنانات تشكيلين من الجمعية

وأوضح مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني, أن الورشة الفنية تأتي استعداداً للمعرض التشكيلي المعلق الذي سيقيمه المركز في الفترة المقبلة بمشيئة الله, مشيراً إلى أنه تم اكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة خلال إقامة الورشة.

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16:22ت م

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أبهـا 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق29 نوفمبر 2018 م واساختتم أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة عسير اليوم, الورشة الفنية الأولى المقامة بمقر المركز، التي استمرت لمدة 4 أيام, بالتعاون مع فنانين وفنانات تشكيلين من الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير "جسفت"، وبحضور عدد من أطفال مدارس التعليم العام.وأوضح مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني, أن الورشة الفنية تأتي استعداداً للمعرض التشكيلي المعلق الذي سيقيمه المركز في الفترة المقبلة بمشيئة الله, مشيراً إلى أنه تم اكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة خلال إقامة الورشة.// انتهى //16:22ت م0157

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