السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيرته النرويجية

عام / وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظيرته النرويجية

لندن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في لندن اليوم، وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها في ظل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:20ت م

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لندن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في لندن اليوم، وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين.وجرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها في ظل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:20ت م0156

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