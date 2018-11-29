السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مدير مكتب المؤسسة العامة للتقاعد بالخرج

السيح 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمقر ديوان المحافظة في مدينة السيح اليوم، مدير مكتب المؤسسة العامة للتقاعد بالخرج حمد بن عبدالهادي الجعيدي، الذي قدّم نسخة من التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة للعام 1439هـ.واطلع محافظ الخرج على ما تضمّنه التقرير من معلومات إحصائية متعلقة بأعداد المتقاعدين والمتقاعدات وأعداد المستفيدين والمبالغ المصروفة لهم، وبيان الأنشطة والإنجازات والمشروعات الاستثمارية للمؤسسة, مشيدا بجهود مدير مكتب الخرج وزملائه والخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين ، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين الذين قدّموا خدمات عديدة خلال فترة عملهم في الأجهزة الحكومية.من جهته, أعرب الجعيدي عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على ما حضي به من توجيهات ودعم ، ستسهم بإذن الله في النهوض بخدمات المتقاعدين في مدن ومراكز وقرى الخرج.// انتهى //16:20ت م0155