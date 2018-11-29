السعودية | قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية الملكية السعودية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و المملكة البريطانية المتحدة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس, لمقر تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني, في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، حيث شدد سمو قائد القوات الجوية على أهمية الاستفادة من هذا التمرين بالوسائل كافة ، مشيراً إلى أن مثل هذه التمارين تسهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات بما يعود بالنفع على المشاركين سواء الأطقم الجوية أو الفنية.

وزار سموه مقر تمرين العلم الأخضر, يرافقه مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية اللواء الجوي جيري ماي هيو, حيث استمع الى إيجاز من قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري, مستعرضاً فيه أهداف التمرين والسيناريوهات التي يتم تنفيذها.

من جانبه, قدم مدير التمرين العقيد الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف, إيجازاً عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن, وما يخص رحلات التمرين والأهداف التي جرى تحقيقها.

من جهته, شاهد سمو قائد القوات الجوية رحلة حية بواسطة حاويات التدريب القتالي بعرض مباشر للطائرات في منطقة التدريب, حيث قدم القائد الجوي للرحلة الرائد الطيار محمد الزعبي, والمدرب التكتيكي النقيب الطيار أحمد القيسي, شرحاً موجزاً للتدريب.

ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع المشاركين في تمرين العلم الأخضر من الجانبين السعودي والبريطاني، فيما زار سمو قائد القوات الجوية مدرسة الحرب الإلكترونية المشتركة, مستمعاً لإيجاز عن المدرسة, ثم قام بجولة تفقديه فيها.

بعد ذلك, حضر سموه فعاليات اليوم الثقافي السعودي, الذي أقيم في متحف قاعدة الملك فهد الجوية ، حيث افتتح سموه مشروعات تنموية داخل القاعدة التي أقيمت داخل المنطقة السكنية لمنسوبي القاعدة وذويهم.