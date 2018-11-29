السعودية | المديرية العامة للجوازات تؤكد أهمية المحافظة على وثائق السفر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:56 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بضرورة التقيد بأنظمة الدول الراغبين بالسفر إليها .

وأكدت ضرورة التخطيط المبكر للسفر والتأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة المتبقية فيها والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة للمسافر أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف تفادياً لضيق الوقت وحتى لا يتعرضون إلى أي تأخير في سفرهم او إلغاء حجوزاتهم .

وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان أو إهمالها أو رهنها أو التفريط بها أو إساءة استعمالها والحرص على وضع جوازات سفرهم في الأماكن المخصصة والآمنة والاحتفاظ بصورة منها أثناء تنقلاتهم في الخارج، وضرورة تسجيل جوازات السفر لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصول المسافر .

وأشارت الجوازات إلى أن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز أو تغطية صورة صاحب الجواز بلاصق قد يؤدي أثناء إزالته إلى تلف صفحة المعلومات مما يُعدّ تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز ويتسبب في تعطيله واحتمال عدم السماح له بالدخول إلى وجهته المراد السفر إليها.

وتمنت المديرية العامة للجوازات لجميع المواطنين سفراً سعيدا ًوعوداً حميداً وتسعد بالتواصل معهم عبر مركز الاتصال الموحد 992 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي @?AljawazatKSA , وحساب الجوازات للخدمات الإلكترونية @?EpassportGovSa .