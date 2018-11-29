السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

عام / "الأرصاد" تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة
الطائف 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، ومكة المكرمة ، والجموم ، وخليص, والكامل, وميسان, والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى العاشرة مساءً.
من جهتها, دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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15:13ت م
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