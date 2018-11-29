السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يلتقي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية



الأحساء 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

التقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه بمقر الجامعة اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية والمبعوث الخاص لدى المملكة سيد جلال كريم ، ومستشار السفارة سيد نبي نبيل، والملحق الثقافي بالسفارة فياض أحمد هميم ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار، وعميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان ، وعضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال الدكتور محمد بن ناصر الشقاوي، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ، واستعراض أوجه التعاون التي يمكن تقديمها في هذا الإطار.

ورحب معالي مدير الجامعة بسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي في سبيل الاطلاع على الجامعة وما يمكن أن تقدم من برامج علمية ومعرفية متطورة في كل المجالات العلمية والمستويات.

من جهته أعرب السفير الأفغاني, عن شكره لمعالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً اعتزازه بتوثيق العلاقة بين الجانبين ، مؤكداً أن ما شاهده في جامعة الملك فيصل يعكس مدى التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية

// انتهى //

15:04ت م

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الأحساء 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في مكتبه بمقر الجامعة اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية والمبعوث الخاص لدى المملكة سيد جلال كريم ، ومستشار السفارة سيد نبي نبيل، والملحق الثقافي بالسفارة فياض أحمد هميم ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار، وعميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان ، وعضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال الدكتور محمد بن ناصر الشقاوي، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ، واستعراض أوجه التعاون التي يمكن تقديمها في هذا الإطار.ورحب معالي مدير الجامعة بسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي في سبيل الاطلاع على الجامعة وما يمكن أن تقدم من برامج علمية ومعرفية متطورة في كل المجالات العلمية والمستويات.من جهته أعرب السفير الأفغاني, عن شكره لمعالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكداً اعتزازه بتوثيق العلاقة بين الجانبين ، مؤكداً أن ما شاهده في جامعة الملك فيصل يعكس مدى التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التعليم العالي.// انتهى //15:04ت م0122

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