السعودية اليوم / أمير منطقة نجران يطلع على تقرير الدفاع المدني والحالة المناخية

نجران 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الدفاع المدني، في سبيل الحماية المدنية، وتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر في حالات السلم والحرب مثمناً ما قام به الدفاع المدني من أعمال مقدرة وجهود يومية لمباشرة الحوادث إضافة الى الأعمال الوقائية لخدمة المجتمع والحفاظ على الممتلكات .جاء ذلك خلال اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على تقرير أعمال وإجراءات الدفاع المدني بالمنطقة، في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، قدمه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.واستعرض سموه التدابير الاحترازية التي اتخذها الدفاع المدني منذ بدء الحالة المناخية التي شهدتها المنطقة ، والتعامل معها بدءًا من استقبال التنبيهات والتحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , وما تم من رصد لأعمال واجراءات حوادث الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة مؤخراً وما تم من أعمال تتعلق بحصر الاضرار وقيام اللجان المختصة بدورها .وأوضح اللواء الألمعي أن عمليات الدفاع المدني تلقت ٣٣ بلاغًا منذ بدء الحالة المطرية بالمنطقة، إذ جرى إيواء ١٨ أسرة، فيما تركزت الأضرار في تساقط بعض الصخور بالطرق العامة، واجتياح مياه السيول بعض المواقع في حي الفهد، ونتج عن هذه الحالة وفاة مواطن غرقًا في انجراف سيارته أثناء عبور وادي نجران، وتضرر ١٦ سيارة.وأكد الألمعي جاهزية رجال الدفاع المدني في المراكز والوحدات كافة، لأي ظرف، وفي أي وقت.//انتهى//15:01ت م0120