السعودية اليوم / أمير نجران يدشن مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم ويستعرض تقرير "التوجيه الفكري"

نجران 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسدشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، في نسختها الثامنة، لعام 1440هــ .واطلع سموه على كتيب تعريفي عن تعليمات المسابقة، وأهدافها وشروطها وأفرعها، فيما قدم مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، شرحًا تفصيليًا عن مراحل وآلية تنفيذ المسابقة، على مستوى المنطقة، وعموم المناطق ، التي تشمل الرجال والنساء وحيث خصص لها جوائز قيمة .ونوه سمو أمير منطقة نجران خلال اللقاء بالأثر الإيجابي لتلك المسابقة التي تدعوا إلى التمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتحلي بخلق القرآن الكريم واتباع أوامر الدين أو اجتناب النواهي, مبيناً سموه القيمة العالية لهذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - الذي قدم خدمات جليلة في خدمة الدين والكتاب الكريم, سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته, مثمناً سموه الجهود المبذولة في كل عام لإقامة هذه المسابقة.حضر التدشين مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة المنطقة ، الرائد سعيد عبدالله الخثعمي .من جهة أخرى, اطلع سمو أمير منطقة نجران على التقرير السنوي لشعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة نجران الذي اشتمل عدد من الموضوعات والأنشطة التي تنفذها الشعبة في إدارات الأمن والقطاعات وأقسام الشرط إضافةً للإدارة العامة للتعليم .كما تسلّم سموه خلال للقاء كتيباً عن ملتقى " كلنا للوطن " وما قدمته شرطة منطقة نجران خلال مشاركتها في الملتقى .// انتهى //14:59ت م0118