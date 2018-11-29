السعودية | المساحة الجيولوجية: رصد هزة أرضية بقوة 3.31 درجة شمال رأس الشيخ حميد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية: رصد هزة أرضية بقوة 3.31 درجة شمال رأس الشيخ حميد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:13 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م المناطق - متابعات سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية ،اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وخمس وأربعين دقيقة هزة أرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس ريختر تقع على مسافة 10 كلم شمال من رأس الشيخ حميد شمال البحر الأحمر .

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