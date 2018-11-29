السعودية | آل الشيخ : الإخوان لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً أو مستهجناً لإيذاء أي شخص

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:49 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً، أو مستهجناً لإيذاء أي شخص.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن “ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد”، واصفاً إياهم بـ”الصل الأسود”.

واختتم تغريدته قائلاً: “اللهم إني أستودعك نفسي وعرضي ومالي”.