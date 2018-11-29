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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آل الشيخ : الإخوان لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً أو مستهجناً لإيذاء أي شخص والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:49 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن جماعة الإخوان المسلمون ورموزها، لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً، أو مستهجناً لإيذاء أي شخص.
وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن “ذلك يكشف ما ينطوون عليه (الإخوان) من شر على البلاد والعباد”، واصفاً إياهم بـ”الصل الأسود”.
واختتم تغريدته قائلاً: “اللهم إني أستودعك نفسي وعرضي ومالي”.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | آل الشيخ : الإخوان لا يتورعون عن فعل أي شيء مهما كان محرماً أو مستهجناً لإيذاء أي شخص على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .