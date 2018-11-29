شكرا لقرائتكم المشغلي لم يحتمل رؤية شقيقه يصارع المرض فتبرع له بإحدى كليتيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضرب مواطن أروع أمثلة تجسيد الأخوة، والإنسانية عندما تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر، في جدة.

وشهد مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، عملية زراعة كلية للمواطن زايد المشغلي ، بعد أن تبرع له شقيقه جابر محمد المشغلي بإحدى كليتيه، لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي لفترة استمرت أكثر من عامين.

وكان متابعات الخليج 365 زايد محمد طالع المشغلي قد أصيب بالفشل الكلوي، قبل عدة سنوات، وراجع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية، الذين أفادوه بأنه لا حل أمامه سوى الغسيل، فكان يقوم بعملية غسيل الكلى يوماً بعد يوم، لمدة عامين.

وأضاف أن شقيقه الأصغر لم يحتمل رؤيته وهو يصارع المرض، فقرر التبرع له بإحدى كليتيه، مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت له في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أثبتت أن هناك توافقاً، ويمكن إجراء عملية نقل الكلى، وتم إجراء العملية، والتي تكللت بالنجاح، داعياً لشقيقه بدوام الصحة والعافية.

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