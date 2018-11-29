شكرا لقرائتكم صور.. عمالة مخالفة تصنع أدوات الطبخ المحظورة من جذوع الشجر بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تمكنت بلدية المسفلة الفرعية في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري من ضبط كميات كبيرة من جذوع الشجر داخل حوش بكر. وأفادت البلدية أن هذه الأخشاب تستخدمها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل في تصنيع أدوات الطبخ المحظور hستخدامها ومناحل للنحل.

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