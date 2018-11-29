شكرا لقرائتكم فيديو.. قوات الشرعية تواصل تطهير مواقع جديدة في محافظة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - الجيش اليمني - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مراسل قناة الإخبارية في اليمن ناصر حبتر أن القوات المشتركة تواصل تطهير مواقع جديدة في محافظة البيضاء بعد أن كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال حبتر: إن قوات الشرعية شنت فجر اليوم هجوماً على مواقع استراتيجية في البيضاء فيما تتقدم القوات في كافة الجبهات بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتمكن الجيش الوطني اليمني من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد هجوم عنيف على مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة في وقت سابق: “إن قوات الجيش الوطني اليمني حررتْ مفرق أعشار وجبال الملفات واستكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع، واندمجت قوات الجيش المتقدمة من محوري ناطع ونعمان في مركز الفقراء”.

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