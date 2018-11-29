شكرا لقرائتكم تكريم اليامي مبتكر إحرام النانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرم أمين العاصمة المقدسة م.محمد القويحص المخترع السعودي حمد بن علي اليامي مبتكر الإحرام بتقنية النانو الفضية؛ نتيجة إسهامه في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسخير التقنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والذي يندرج تحت شعار كيف نكون قدوة في ملتقى مكة الثقافي 1440هـ.

وتمكن اليامي من ابتكار رداء إحرام مضاد للبكتيريا والفيروسات ومزود بتقنية النانو الفضية، ويعمل من خلال طبيعة المواد المستخدمة في حياكته مضاداً للفيروسات، وهو منسوج من القطن بنسبة 100 % ومصنوع بتقنية النانو الحديثة لدرجة أنه قابل للغسيل 90 مرة دون الحاجة إلى إضافة مواد كيميائية من الكلور أو المواد المطهرة والمعقمة الأخرى.

الخطوة وصفت بالمبتكرة وقد تتم الاستعانة بها في خدمات الحج والعمرة، وقام الشاب بعرضها على جامعة أم القرى، التي رأت أنه من الجيد الاستفادة من هذه التقنية الحديثة للحد من احتمال انتقال العدوى عبر التجمعات البشرية، وامتدحت تصنيع نسيج إحرام باستخدام تقنية جزيئات الفضة النانونية، واستخدام التقنية في معالجة أغطية الأسرة والمراتب وغيرها من الأدوات الشخصية التي يحتاجها الحجاج والمعتمرون.

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