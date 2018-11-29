شكرا لقرائتكم 338,833 دولاراً قيمة عقد المرحلة الثانية من العيادات المتنقلة في الخوخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - أرشيفية



متابعات الخليج 365 - واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم عقد المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة ، لتقدم خدماتها لـ 3500 مستفيد وفق المعاير الدولية بإجمالي قدره 338,833 دولاراً أمريكياً.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه استفاد من خدمات العيادات المتنقلة في عقدها الأول أكثر من 20 ألف مراجع من النازحين، مؤكداً أن هذا المشروع جزء من عمل مركز الملك سلمان للإغاثة في حفظ صحة وكرامة الإنسان اليمني، وامتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المركز في المحافظات اليمنية كافة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة طيبة الدكتور عبدالرحمن خرد أن التوقيع يأتي استمرار للمرحلة الأولى التي استهدفت عددًا كبيرًا من النازحين بمديريتي الخوخة وحيس ، حيث يعد مشروعاً نوعياً يقدم خدمات جليلة وعظيمة.

ويحرص المركز على توفير الخدمات الأساسية للنازحين في اليمن بجميع القطاعات الإنسانية والإغاثية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وتخفيف معاناته جراء الأزمة التي يمر بها.

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