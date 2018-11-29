شكرا لقرائتكم السجن والغرامة بحق خلية تبييض أموال مخدرات حزب الله في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في ضربة أخرى من الضربات التي يتلقاها حزب الله الإرهابي، أصدر القضاء الفرنسي، حكماً بالسجن 7 أعوام، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة عن تهريب مخدرات، والمشاركة في عصابة، في دليل جديد على ضلوع ميليشيات حزب الله بتجارة المخدرات واستخدام أموالها بتمويل الإرهاب.

وصدر الحكم أمس في إطار قضية تتعلق بشبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية، كإلزام الحكم المتهم بدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.

وحكم أيضا على الرجل الثاني في القضية التي تحمل اسم “الأرز”، عباس ناصر، بالسجن 10 سنوات.

ولم يحضر ناصر الجلسة، لذا صدرت مذكرة توقيف بحقه مع 3 متهمين آخرين يحاكمون غيابياً. وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و9 سنوات، على 12 متهماً آخرين في هذه القضية.

وشملت هذه القضية 15 رجلاً حوكموا بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال المخدرات وتبييضها ضمن عصابة منظمة، بينهم نور الدين الذي كان يعمل في القطاع العقاري وتجارة المجوهرات.

وكانت المديرية الأميركية لمكافحة المخدرات، قد أحالت هذه القضية إلى القضاء الفرنسي في إطار تحقيق بشأن شبكة تنشط منذ 2012 بين أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

وإحدى طرق التبييض التي رصدتها مديرية مكافحة المخدرات، تجعل من فرنسا، حيث يقيم عدد من المتهمين، مركز تهريب المخدرات في أوروبا.

وكانت هذه الشبكة تقوم بجمع الأموال الناجمة عن بيع الكوكايين في أنحاء القارة، في فرنسا، ثم ترسلها إلى لبنان ومن هناك يعاد تسديدها إلى المهربين الكولومبيين عبر حوالات مالية.

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