شكرا لقرائتكم أمير القصيم يوجه بإيقاف الطيران الشراعي فوق المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بإيقاف مزاولة نشاط تحليق الطيران الشراعي بالمنطقة في الوقت الراهن.

جاء ذلك بعد رصد سقوط طائرة شراعية كانت تحلق على علو منخفض فوق متنزهين.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عبدالرحمن بن محمد السعيد إن أمير القصيم وجّه بإيقاف مزاولة الطيران الشراعي في كل أنحاء المنطقة في الوقت الراهن لحين التأكد من سلامة استخدام تلك الطائرات بدقة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وبناءً على تعميم وزير الداخلية -حفظه الله- والمبني على الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف مزاولة ذلك النشاط في الوقت الراهن لحين الانتهاء من إعداد رؤية تنظيم نشاط الرياضات الجوية من قبل اللجنة المشتركة التي يترأسها نادي الطيران السعودي.

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